Боливия и Турция высказались против вмешательства США во внутреннюю политику Венесуэлы
Президенты Турции и Боливии Тайип Эрдоган и Эво Моралес высказались на совместной пресс-конференции в Анкаре против вмешательства США во внутреннюю политику Венесуэлы.
- Народ Венесуэлы выразил свою волю на выборах в прошлом году. Мы не находим демократичным оценку результатов волеизъявления наших венесуэльских друзей со стороны третьих стран. Мы продолжаем признавать президентом Мадуро, - подчеркнул Эрдоган.
При этом Эво Моралес заявил, что народ Венесуэлы не допустит вмешательства третьих сил, каким бы ни было его собственное правительство, сообщает "РИА-Новости".
- Я хорошо знаю Венесуэлу и ее народ. Это народ-революционер. Это страна, которая всегда защищает свою независимость. Каким бы ни было правительство Венесуэлы – хоть правое, хоть левое, - народ не допустит вмешательства третьих сил. Мы поддерживаем Венесуэлу, - отметил Моралес.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что президент Бразилии не исключил участие во вторжении в Венесуэлу. Глава государства Жаир Болсонару отметил, что в данном вопросе будет консультироваться с парламентом.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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