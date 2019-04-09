2019-04-09T19:47:47+03:00
В мире

Боливия и Турция высказались против вмешательства США во внутреннюю политику Венесуэлы

Обе страны продолжают признавать статус президента Николаса Мадуро
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Боливия и Турция высказались против вмешательства США во внутреннюю политику ВенесуэлыБоливия и Турция высказались против вмешательства США во внутреннюю политику ВенесуэлыФото: REUTERS
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Президенты Турции и Боливии Тайип Эрдоган и Эво Моралес высказались на совместной пресс-конференции в Анкаре против вмешательства США во внутреннюю политику Венесуэлы.

- Народ Венесуэлы выразил свою волю на выборах в прошлом году. Мы не находим демократичным оценку результатов волеизъявления наших венесуэльских друзей со стороны третьих стран. Мы продолжаем признавать президентом Мадуро, - подчеркнул Эрдоган.

При этом Эво Моралес заявил, что народ Венесуэлы не допустит вмешательства третьих сил, каким бы ни было его собственное правительство, сообщает "РИА-Новости".

- Я хорошо знаю Венесуэлу и ее народ. Это народ-революционер. Это страна, которая всегда защищает свою независимость. Каким бы ни было правительство Венесуэлы – хоть правое, хоть левое, - народ не допустит вмешательства третьих сил. Мы поддерживаем Венесуэлу, - отметил Моралес.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что президент Бразилии не исключил участие во вторжении в Венесуэлу. Глава государства Жаир Болсонару отметил, что в данном вопросе будет консультироваться с парламентом.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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