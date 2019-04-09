Президент Бразилии не исключил участие во вторжении в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-09T10:06:49+03:00

Глава государства Жаир Болсонару отметил, что в данном вопросе будет консультироваться с парламентом

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Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что если будет стоять вопрос присоединения к вооруженному вторжению в Боливарианскую Республику, то он в связи с этим будет проводить консультации с парламентом страны.

"Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", - сказал он в интервью радиостанции Jovem Pan.

Бразильский лидер отметил, что в настоящий момент, Бразилиа ведет с Вашингтоном совместную работу, которая направлена на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии. Кроме того, он подчеркнул, что, если законный президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут путем иностранной интервенции, то есть вероятность того, что страну охватит партизанская война, которую организуют сторонники действующего лидера Боливарианской республики.

Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января 2019 года объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его в таком решении поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств. Со своей стороны, нынешний президент Николас Мадуро обвинил оппозицию и Нацсобрание в сговоре с Соединенными Штатами и попытке госпереворота.

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ИСТОЧНИК KP.RU