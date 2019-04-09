2019-04-09T10:06:49+03:00
В мире

Президент Бразилии не исключил участие во вторжении в Венесуэлу

Глава государства Жаир Болсонару отметил, что в данном вопросе будет консультироваться с парламентом
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Президент Бразилии Жаир БолсонаруПрезидент Бразилии Жаир БолсонаруФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что если будет стоять вопрос присоединения к вооруженному вторжению в Боливарианскую Республику, то он в связи с этим будет проводить консультации с парламентом страны.

"Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", - сказал он в интервью радиостанции Jovem Pan.

Бразильский лидер отметил, что в настоящий момент, Бразилиа ведет с Вашингтоном совместную работу, которая направлена на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии. Кроме того, он подчеркнул, что, если законный президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут путем иностранной интервенции, то есть вероятность того, что страну охватит партизанская война, которую организуют сторонники действующего лидера Боливарианской республики.

Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января 2019 года объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его в таком решении поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств. Со своей стороны, нынешний президент Николас Мадуро обвинил оппозицию и Нацсобрание в сговоре с Соединенными Штатами и попытке госпереворота.

Венесуэла: как самая богатая нефтью страна превратилась в СССР накануне развала

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина выдаст России обвиняемого в убийстве главного редактора российского Forbes
Порошенко попросил прощения за свой предвыборный лозунг
Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину
У задержанной в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» китаянки нашли устройство для поиска скрытых камер
Более 50 человек погибли во время столкновений в Триполи
В Росгвардии решают жилищную проблему ветеранов ОМОН, обратившихся к Путину
Климкина возмутило заявление Ягланда о ситуации с членством России в Совете Европы
Генпрокурор: на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 млрд рублей
Погода в Москве на 9 апреля 2019 года ожидается теплая и дождливая
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Генпрокурор Колумбии рассказал, что президента страны собираются убить
Еще один демократ объявил о намерении баллотироваться в президенты США
США собираются ввести новые пошлины на товары из ЕС
США хотят создать коалицию для исследования Луны
Япония еще на два года продлила санкции против КНДР
Британская Палата общин одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Аэропорт Триполи возобновил работу после атаки ЛНА
Помпео предостерег Иран от нападения на военных США на Ближнем Востоке
В Вашингтоне задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих
Порошенко объявил себя русскоязычным
Гройсман: Украина «зажата долгом»
Белый дом назвал имя нового главы Секретной службы США
Золотовалютные резервы России побили рекорд за последние пять лет
Жена Норкина рассказала, когда телеведущий сможет вернуться в эфир
Соловьев ответил на рассуждения Познера о национальной идее России