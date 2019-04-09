СЕГОДНЯ 20:09 2019-04-09T20:26:38+03:00

Путин поспорил с главой Финляндии по поводу санкций против России Фото: REUTERS

Ранее финский лидер подчеркнул, что российская сторона сама виновата в санкционных мерах [видео]

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Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте поспорили по поводу санкций против РФ во время пленарного заседания V арктического форума.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702136" frameborder="0"></iframe> Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России.

Ранее финский лидер отметил, что Россия сама виновата в санкциях.

- Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто, - подчеркнул Ниинисте.

На это Владимир Путин отметил, что форум посвящен проблемам Арктики, а Крым не относится к Арктической зоне, сообщает "РИА-Новости".

- Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не принятых своевременно мер, чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню, - подчеркнул российский глава.

Владимир Путин также отметил, что Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа.

- Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас. От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, - подытожил Путин.

Также глава государства отметил, что санкционное давление мешает России, но "не критическим образом".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении России. Стивен Мнучин отметил, что они использовались ранее из-за "ненадлежащего поведения" российской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU