2019-04-09T18:14:32+03:00
В мире

В Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении России

Стивен Мнучин отметил, что они использовались ранее из-за "ненадлежащего поведения" российской стороны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении РоссииВ Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении РоссииФото: REUTERS
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Министр финансов США, Стивен Мнучин отметил, что Америка будет и в дальнейшем применять санкции в отношении России. Об этом заявил на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

- Санкции - очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение, - подчеркнул Мнучин.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России. Президент РФ указал на то, что ограничения в отношении других государств законны только если были санкционированы Советом Безопасности ООН.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года правительство Канады ввело самые загадочные санкции против России. Под них попали президент ФК «Зенит» и авиапредприятия по выпуску истребителей.

Алексей ЧАЛЫЙ: Пусть санкции США будут хоть вечными, Крым мы все равно никогда не отдадим!.Ровно год назад в Кремле был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РоссииЕвгения ГУСЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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