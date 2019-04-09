2019-04-09T23:18:50+03:00
Политика

Скабеева ответила на комментарии украинской делегации в ПАСЕ о "предупреждении"

Ранее Владимир Арьев отметил, что с журналисткой "будет проведен очень серьезный разговор"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Скабеева ответила на комментарии украинской делегации в ПАСЕ о "предупреждении"Скабеева ответила на комментарии украинской делегации в ПАСЕ о "предупреждении"Фото: Скриншот с видео
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Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил российской журналистке и телеведущей Ольге Скабеевой "предупреждением". Сама девушка назвала выпад Арьева провокацией.

- Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьезное предупреждение, - подчеркнул Арьев.

Позже Ольга отметила, что, что у европейского сообщества возникают большие вопросы к поведению украинцев в ПАСЕ.

- Я исхожу из того, что это - ложь и очередная украинская провокация, - заявила Скабеева.

При этом ведущая украинские парламентарии неоднократно позволяли себе выходки, которые явно выходят за рамки приличия, сообщает "ФАН".

- Береза, например, устроил псевдопатриотический спектакль, который закончился нецензурной бранью и попыткой вытеснить меня из кулуаров ПАСЕ. Гончаренко выступал на трибуне Парламентской ассамблеи в зеленых перчатках, сообщив, что Россия «токсична», - подчеркнула Скабеева.

Напомним, ранее, в январе текущего года, депутат Береза в Парламентской ассамблее Совета Европы грубо оттолкнул Скабееву. Защищая честь россиянки,сенатор Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль.

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Ольга Скабеева попросила депутата объясниться
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ИСТОЧНИК KP.RU

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