Украинский депутат толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву

Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил и толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за соотечественницу и призвал украинского политика извиниться.

Нападение Борислава Березы на Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ, попало на видео. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабееву сначала толкнул один из журналистов.

Сначала Скабееву толкнул один из журналистовФото: кадр с видео

После этого Береза пнул и толкнул россиянку. Он преградил Скабеевой доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

Ольга Скабеева попросила депутата объясниться. "Драться-то нельзя, вы же депутат", - напомнила она.

Однако Береза не стал комментировать свои действия, а лишь удивился, почему Россия отправляет журналистов в ПАСЕ, если не хочет "отдавать Крым". "К ней никто тут с уважением не относится", - заявил депутат. Он отметил, что не считает Скабееву журналисткой, после чего допустил ряд оскорбительных высказываний в ее адрес.

Депутат Рады толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.Виноватым он себя не чувствует

Отличился Береза не только этим. Еще до инцидента Скабеева пыталась взять у нардепа интервью. Вместо ответов на вопросы Береза обозвал журналистку "пропагандисткой", а Россию назвал "гопником, не желающим вернуть Крым". После нападения на Скабееву Береза, еще несколько минут назад дававший советы гражданам России, вдруг напрочь забыл русский язык и отвечал Скабеевой исключительно на английском.

olgaskabeeva Ольга Скабеева попросила депутата объясниться

Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент в стенах ПАСЕ. "Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?", - написал Рамзан Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

Глава Чечни также обратился к украинскому народу. "Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков. А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!",- подытожил Кадыров.

Ранее киевские политики уже инициировали перепалки со Скабеевой. Так, в октябре 2018 представители украинской делегации в ПАСЕ при попытке взять у них интервью начали выкрикивать лозунги, петь гимн страны, а один из них бросил в камеру микрофон.