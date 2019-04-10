2019-04-10T03:58:15+03:00
Происшествия

В Японии нашли обломки пропавшего с радаров истребителя F-35A

На борту был только пилот, его судьба пока неизвестна
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаномЯпонский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаномФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Силы самообороны Японии сообщили, что в районе поисково-спасательной операции на месте предполагаемого падения истребителя пятого поколения F-35А обнаружили обломки самолета, передает телеканал NHK.

По данным японских военных, на борту находился только один человек – пилот, его найти пока не удалось, поисковая операция продолжается. В ней задействованы авиация и корабли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, истребитель-бомбардировщик японских ВВС пропал с экранов радаров во вторник, 9 апреля. Связь с самолетом пропала, когда воздушное судно находилось над Тихим океаном, примерно в 135 километрах от побережья северной префектуры страны Аомори.

После исчезновения истребителя министр обороны Японии Такэси Ивая распорядился прекратить полеты F-35A до выяснения причин произошедшего. На сегодняшний день Силы самообороны страны Восходящего Солнца располагают 13-ю такими самолетами американского производства, все они базируются на расположенной на острове Хонсю авиабазе Мисава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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