2019-04-09T16:28:33+03:00
В мире

Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаном

Ранее самолет поднялся в воздух на авиабазе Мисава в рамках регулярных учений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаномЯпонский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаномФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство обороны Японии сообщило, что истребитель F-35A Японии ВВС пропал с радаров во время учебного полёта над Тихим океаном.

Ранее судно поднялось в воздух на авиабазе Мисава в рамках регулярных учений. Аэродром находится на севере острова Хонсю, в префектуре Аомори. Во время полета связь с ним была полностью потеряна.

К слову, самолет F-35A представляет собой наземный истребитель-бомбардировщик из семейства малозаметных многофункциональных боевых машин американского разработчика Lockheed Martin.

В министерстве обороны Японии также подчеркнули, что самолет мог потерпеть крушение. На данный момент организована поисково-спасательная операция, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года самолет ВВС США потерпел крушение в Техасе. Как стало известно, T-38 Talon разбился неподалеку от авиабазы Laughlin.

В Польше разбился истребитель МиГ-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной на сцене
Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России
Роскомнадзор готов к работе в рамках закона о защите Рунета
Эксперты усомнились, что у Украины есть ракеты с радиусом поражения до 1 тысячи километров
Эксперт: «США формируют образ врага в лице России у членов НАТО»
Компания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
СБУ проверит данные о финансировании избирательной кампании Зеленского из России
В санатории Управления делами Президента в макулатуру списали редкие книги 18 века
В Москве появятся цифровые избирательные участки
Мейси Уильямс случайно рассказала о судьбе героев из последнего сезона «Игры престолов»
ФСБ задержала боевика «Правого сектора»* по фамилии Пирожок
Парламент Грузии принял законопроект об отмене выпускных экзаменов в школах
Путин: стратегия развития российской Арктики до 2035 года будет принята в этом году
Собака разбила телевизор, пытаясь поймать белку на экране
Центробанк заявил, что ситуация в экономике России "близка к равновесию"
Обездвиженным людям поможет компьютер, как у Стивена Хокинга
Евродепутаты пожаловались на проблемы в сельхозсекторе из-за российского эмбарго
Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину
В Москве гражданка Украины умерла, заряжая телефон в ванной
Кремль: решение Европейского суда по делу Навального является неожиданным
В Китае спасли 10 туристов, которых накрыла снежная лавина
Генпрокуратура поддержит законопроект о запрете клеток в зале суда
В Москве женщина два года жила с трупом своей 90-летней матери
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать только йодированную соль
В Самаре в 2019 году пройдут Российско-китайские молодежные игры
Норвегия нацелена на тесное сотрудничество с Россией в Арктике
Из тюрьмы вышел "главный вор в законе" Тариэл Ониани
Власти Сирии восстановили туристический маршрут к «пещере Моисея»