Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаном
Министерство обороны Японии сообщило, что истребитель F-35A Японии ВВС пропал с радаров во время учебного полёта над Тихим океаном.
Ранее судно поднялось в воздух на авиабазе Мисава в рамках регулярных учений. Аэродром находится на севере острова Хонсю, в префектуре Аомори. Во время полета связь с ним была полностью потеряна.
К слову, самолет F-35A представляет собой наземный истребитель-бомбардировщик из семейства малозаметных многофункциональных боевых машин американского разработчика Lockheed Martin.
В министерстве обороны Японии также подчеркнули, что самолет мог потерпеть крушение. На данный момент организована поисково-спасательная операция, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года самолет ВВС США потерпел крушение в Техасе. Как стало известно, T-38 Talon разбился неподалеку от авиабазы Laughlin.
В Польше разбился истребитель МиГ-29.
ИСТОЧНИК KP.RU