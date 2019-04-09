СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-09T16:28:33+03:00

Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее самолет поднялся в воздух на авиабазе Мисава в рамках регулярных учений

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Министерство обороны Японии сообщило, что истребитель F-35A Японии ВВС пропал с радаров во время учебного полёта над Тихим океаном.

Ранее судно поднялось в воздух на авиабазе Мисава в рамках регулярных учений. Аэродром находится на севере острова Хонсю, в префектуре Аомори. Во время полета связь с ним была полностью потеряна.

К слову, самолет F-35A представляет собой наземный истребитель-бомбардировщик из семейства малозаметных многофункциональных боевых машин американского разработчика Lockheed Martin.

В министерстве обороны Японии также подчеркнули, что самолет мог потерпеть крушение. На данный момент организована поисково-спасательная операция, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года самолет ВВС США потерпел крушение в Техасе. Как стало известно, T-38 Talon разбился неподалеку от авиабазы Laughlin.

В Польше разбился истребитель МиГ-29.

ИСТОЧНИК KP.RU