2019-04-10T09:08:36+03:00
Общество

Коллекторов смогут наказывать за нарушения двухгодичной давности

Сейчас срок давности по жалобам должников составляет всего один год
Елена АКИМОВА
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Приставы смогут возбуждать дела на коллекторов за нарушения, которые были совершены два года назадПриставы смогут возбуждать дела на коллекторов за нарушения, которые были совершены два года назадФото: Александр ГЛУЗ
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В Кодекс об административных правонарушениях внесут изменения, которые затронут работу коллекторов. Если раньше приставы могли возбуждать дела по жалобам должников, но при условии, что нарушение со стороны коллектора было совершено в течении одного года. То теперь срок давности увеличат до двух лет. Соответствующие поправки подготовили в Министерстве юстиции.

Это позволит призвать к порядку коллекторов, которые нарушают закон. Очень часто должники оказываются под давлением, которое выходит за рамки взыскания долга. Только за прошлый год россияне пожаловались на коллекторов 22 тысячи раз. Годом ранее этот показатель был на 33% меньше. Чаще всего люди недовольны навязчивостью и грубость коллекторов.

В судах было рассмотрено 1,5 тыс. «коллекторских» дел, по которым нарушителей оштрафовали на общую сумму 60,6 миллионов рублей. Эксперты предполагают, что изменения в КоАП увеличит нагрузку на суды и число жалоб на коллекторов кратно возрастет, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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