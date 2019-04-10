Коллекторов смогут наказывать за нарушения двухгодичной давности

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-10T09:08:36+03:00

Приставы смогут возбуждать дела на коллекторов за нарушения, которые были совершены два года назад Фото: Александр ГЛУЗ

Сейчас срок давности по жалобам должников составляет всего один год

Изменить размер текста: A A

В Кодекс об административных правонарушениях внесут изменения, которые затронут работу коллекторов. Если раньше приставы могли возбуждать дела по жалобам должников, но при условии, что нарушение со стороны коллектора было совершено в течении одного года. То теперь срок давности увеличат до двух лет. Соответствующие поправки подготовили в Министерстве юстиции.

Это позволит призвать к порядку коллекторов, которые нарушают закон. Очень часто должники оказываются под давлением, которое выходит за рамки взыскания долга. Только за прошлый год россияне пожаловались на коллекторов 22 тысячи раз. Годом ранее этот показатель был на 33% меньше. Чаще всего люди недовольны навязчивостью и грубость коллекторов.

В судах было рассмотрено 1,5 тыс. «коллекторских» дел, по которым нарушителей оштрафовали на общую сумму 60,6 миллионов рублей. Эксперты предполагают, что изменения в КоАП увеличит нагрузку на суды и число жалоб на коллекторов кратно возрастет, пишет газета «Известия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллекторы избили ребенка-инвалида из-за несуществующего долга

11-летний Игорь (имя изменено - прим.ред.) живет вместе с мамой и 2-летним братиком. Школьник учится в пятом классе коррекционной школы. Ребенок отстает в развитии и страдает приступами эпилепсии. Но даже инвалидность не остановила трех коллекторов, которые пришли выбивать несуществующей долг его матери. Мужчины нападали на ребенка несколько дней подряд (подробности).

Коллекторы рвут получить должников по коммуналке

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) выразила желание более плотно работать с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). И сейчас готовит для поставщиков этих услуг стандарты по отбору эффективных коллекторских агентств.

ИСТОЧНИК KP.RU