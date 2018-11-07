Коллекторы рвутся заполучить должников по коммуналке: чего ждать неплательщикам

СЕГОДНЯ 18:35 2018-11-07T21:07:09+03:00

Екатеринбург. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и управляющей компании во время рейда по квартирам должников за услуги ЖКХ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) выразила желание более плотно работать с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). И сейчас готовит для поставщиков этих услуг стандарты по отбору эффективных коллекторских агентств. Об этом представители ассоциации рассказали на круглом столе, специально посвященном этой проблеме.

Коллекторов понять можно. Общий объем долгов в сфере ЖКХ сейчас составляет порядка 1,3 трлн рублей. Из них более пол-триллиона — долги населения (остальное приходится на организации). Кто ж откажется погреть руки на таких деньгах! Вот только что им мешает заниматься коммунальными долгами сейчас? И бояться ли каких-то новых бед тем гражданам, у которых с оплатой за ЖКУ возникают проблемы?

Потенциальные санкции от управляющей компании за неплатежи.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

-Закон не запрещает управляющим компаниям и ресурсникам передавать полномочия по «выбиванию» коммунальной задолженности профессиональным коллекторским агентствам, - утверждает адвокат Светлана Жмурко.

Как объяснил корреспонденту «КП» руководитель НАПКА Борис Воронин, в принципе коллекторы с такими долгами действительно работают и сегодня. Но в ограниченном объеме. Им передают всего процентов пять от жилищно-коммунальной задолженности.

Причина, как объясняют эксперты, проста: у поставщиков воды, света и газа и так есть действенная мера против должников — рубильник. За долг свыше двух месяцев часть услуг можно просто отключить. И это не единственный способ воздействия (подробности в «Справке КП»).

- У ресурсоснабжающих организаций есть такой действенный инструмент как возможность ограничения ресурсов. Управляющие компании обращаются к взыскателям, только когда сами исчерпывают возможность вернуть долги в досудебном порядке, - соглашается Павел Михмель, управляющий ди ректор «Первого коллекторского бюро».

К слову, о социальном резонансе. Более 250 млрд руб. коммунальных долгов, по данным Минстроя, приходится на сами управляющие компании. То есть собственно граждане за коммуналку заплатили, а до водоканала с теплосетью деньги не дошли, зависли на счету «управленцев», обслуживающих дом. Скандалы по этой части уже были, например, в Подмосковье. Когда целым домам отключали воду за неуплату — а граждане начинали штурмовать властные структуры с квитанциями об оплате ЖКУ в руках.

Эту проблему, по идее, должен решить закон о прямых договорах, который действует с апреля этого года. По нему, в частности, поставщики воды, тепла и прочего вправе переходить с жильцами на платежи напрямую — ежели управляющая компания накопила более чем двухмесячный долг. То есть в таких случаях, скажем, водоканал может в одностороннем порядке разорвать договор с «плохой» УК, и граждане будут переводить деньги за воду прямо на счет водоканала.

Некоторые эксперты считают, что именно по этой причине ресурсникам и могут понадобиться коллекторы. Раньше-то выбиванием долгов и запугиванием граждан на тему «все вам отключим» занимались в основном управляющие компании, а теперь водоканалам и энергетикам чаще придется разбираться с гражданами напрямую.

Вот только как коллекторы собираются «работать» с людьми, которых и отключение света в квартире не пугает?

СПРАВКА «КП»

Что вам сегодня грозит, если вы не платите за ЖКХ

-Начислят штраф:

за просрочку от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в день (она сейчас совпадает с ключевой ставкой — 7,5% годовых)

более 90 дней -1/130 той же ставки

-При долге более чем за два месяца могут отключить неоплаченные услуги (исключение — отопление и холодная вода в многоэтажных домах, отключить эти услуги в конкретной квартире, как правило, невозможно по техническим причинам, нужно «вырубить» весь стояк).

Предварительно вам должны прислать письмо-предупреждение — с требованием оплатить долг в течение 20 дней.

-Управляющая компания или ресурсники (в зависимости от того, кто вам выставляет счета за коммуналку) может также востребовать с вас долг в судебном порядке. Если сумма долга не превышает 500 тыс. руб., действует упрощенная процедура. Никаких слушаний в суде не проводится, подписывается судебный приказ. На основании этого документа деньги могут быть автоматом списаны с банковского счета должника (если, конечно, они там есть) — без каких-либо дополнительных уведомлений.

И зачем, спрашивается, тут нужны еще и коллекторы?