2019-04-10T09:28:04+03:00
Политика

Президент Исландии заявил о "расцвете" отношений с Россией

Гудни Йоханнессон признал негативное влияние санкций, но указал также и на возможности для сотрудничества в других сферах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Исландии Гудни ЙоханнесонПрезидент Исландии Гудни ЙоханнесонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Санкции оказывают негативное влияние на торговлю между Россией и Исландией, однако во многих других сферах отношения двух стран лишь улучшаются. Такое заявление сделал глава островного государства Гудни Йоханнессон во время своего выступления на полях Международного Арктического форума.

"Санкции, которые затруднили торговлю, есть. Но в других аспектах наши отношения расцветают", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что в Рейкьявике видят множество позитивных сторон для сотрудничества с Москвой. Речь идет, прежде всего, о рыбном промысле, утилизации ресурсов океана, судостроении и рыбохозяйственных исследований. Так, например, в Санкт-Петербурге функционирует компания "Наутик Рус", в рамках которой дизайнеры из Исландии сотрудничают с российскими специалистами по производству оборудования в секторе рыболовных судов.

"Поэтому, я думаю, нам нужно воспринимать вещи, как есть: да, есть санкции, но есть также возможности для сотрудничества в других сферах", - цитирует РИА Новости Йоханнессона.

Сайт kp.ru писал о том, что часть своего выступления на форуме в Санкт-Петербурге президент Исландии произнес на русском языке. Глава государства признался, что давно был очарован историей России и пообещал продолжить изучение нашей культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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