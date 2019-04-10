2019-04-10T02:24:30+03:00
Политика

Президент Исландии решил дальше учить русский

Часть своей речи на Международном арктическом форуме в Петербурге Йоуханнессон произнес по-русски
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Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон на пленарном заседании Международного арктического форума в ПетербургеПрезидент Исландии Гвюдни Йоуханнессон на пленарном заседании Международного арктического форума в ПетербургеФото: REUTERS
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Выступая на пленарном заседании Международного арктического форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон произнес часть своей речи по-русски.

«Я говорю плохо по-русски, извините, пожалуйста. Я учил русский язык давно. И почти все забыл. Но это я смогу сказать и хочу это сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба», - сказал он.

Позже в беседе с журналистами Гвюдни Йоуханнессон пообещал продолжить учить русский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU

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