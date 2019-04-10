Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из "Русского музея"

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-10T10:22:19+03:00

Похитители спустились с моста по веревке и пытались подцепить статую с помощью крюка

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Двое мужчин хотели совершить дерзкую кражу скульптуры из "Русского музея" Санкт-Петербурга, однако были оперативно задержаны сотрудниками Росгвардии. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, накануне сотрудник военизированной охраны, находящийся на посту у Михайловского замка заметил подозрительных людей, которые пытались по веревке спуститься с моста через окружающий здание ров. Здесь же в нишах и расположены заветные скульптуры, на которые нацелились злоумышленники.

В результате на место происшествия были вызваны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Неудачливых похитителей задержали здесь же в тот момент, когда один из них пытался зацепить экспонат крюком, чтобы поднять его наверх.

"В настоящее время мужчины 1983 и 1986 годов рождения доставлены в полицию. В отношении сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые предотвратили кражу, будет рассматриваться вопрос о поощрении", - цитирует ТАСС Грибакина.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2019 года громкая кража была совершена на территории Третьяковской галереи. Мужчина по имени Денис Чуприков прямо на глазах у посетителей и сотрудников музея снял со стены картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", вынул ее из рамы и спокойно покинул помещение. Преступника задержали по горячим следам, полотно вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU