Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-23T11:10:23+03:00

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Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Следствие направило обвиняемого Чуприкова на ранее назначенную ему психолого-психиатрическую экспертизу. Специалистам предстоит дать оценку его действиям в момент совершения преступления", - отметил собеседник агентства.

Кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" произошла в январе этого года. Неизвестный мужчина вынес полотно прямо из зала Третьяковской галереи на глазах у посетителей и сотрудников музея. Полицейские задержали преступника по горячим следам; им оказался уроженец Крыма Денис Чуприков.

По факту случившегося Чуприкову обвинили обвинение по части 2 статьи 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"). Защита похитителя считает, что Чуприков действовал в одиночку; сам он подтвердил эту информацию, а также заявил, что украл картину для того, чтобы привлечь к себе внимание и сознался в содеянном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

ИСТОЧНИК KP.RU