В России возбудили дело в отношении литовских судей, вынесших обвинительный приговор Язову

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-10T10:26:08+03:00

Бывший министр обороны СССР обвинен в военных преступлениях против человечности в ходе событий в Вильнюсе в 1991 году

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые в марте текущего года приговорили бывшего министра Советского Союза Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы.

"По итогам процессуальной проверки в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса, - приводит ТАСС слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

При этом она уточнила, что дело открыто по статье о вынесении заведомо неправосудного приговора.

Окружной суд Вильнюса, как ранее писал сайт kp.ru, заочно приговорил к 10 годам тюремного заключения экс-министра обороны СССР, маршала Дмитрия Язова. Военачальника признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечества в ходе событий в Вильнюсе 13 января 1991 года.

Напомним, 13 января 1991 года в ходе волнений в Вильнюсе в город были введены части Советской армии. Жертвами этих событий стали 14 человек, более тысячи пострадали. По версии Литвы, действия руководства СССР являлись попыткой силового свержения властей республики, объявивших за год до этого о независимости Литвы.

В 1999 году по «делу 13 января» уже были осуждены шесть человек. В качестве пострадавших литовскими властями были признаны более 700 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/467336" frameborder="0"></iframe> Генерал Дмитрий Язов: Я не давал приказ убивать людей в Вильнюсе.Бывший министр обороны откровенно рассказал о событиях в Литве, путче и Горбачеве

ИСТОЧНИК KP.RU