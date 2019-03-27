Литовский суд заочно приговорил экс-министра обороны СССР Язова к 12 годам заключения

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-27T12:25:39+03:00

Военачальника обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе событий в Вильнюсе в 1991 году

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Окружной суд Вильнюса заочно приговорил к 10 годам тюремного заключения бывшего министра обороны СССР маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Военачальника признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечества в ходе событий в Вильнюсе 13 января 1991 года.

Помимо Язова, литовский суд осудил бывшего офицера КГБ СССР Михаила Голованова. Он был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы.

Наказания лишением свободы оглашаются и другим обвиняемым. Обвинения в "осуществленной советской агрессии" предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство из них привлечено к суду заочно, перед судом предстали лишь два гражданина Российской Федерации, сообщает агентство BNS.

По версии обвинения, Язов и ныне покойные советские деятели, такие как бывший глава МВД СССР Борис Пуго, председатель КГБ СССР Владимир Крючков и член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин создали организованную группу, целью которой было возвращение Литвы в состав СССР. В приговоре отмечается, что Язов и его соратники «готовили план захвата власти в Литве» и «составили список стратегически важных объектов, подлежащих захвату, в число которых входили здания органов управления, средств массовой информации, коммуникации и пути сообщения.

В тексте приговора также отмечается, что Язов знал о том, что 11 марта 1990 года Литва объявила о своей независимости. События января 1991 года, в свою очередь, были названы «агрессией Советского Союза и вооруженным конфликтом в Литве».

13 января 1991 года в ходе волнений в Вильнюсе в город были введены части Советской армии. Жертвами этих событий стали 14 человек, более тысячи пострадали. По версии Литвы, действия руководства СССР являлись попыткой силового свержения властей республики, объявивших за год до этого о независимости Литвы.

В 1999 году по «делу 13 января» были осуждены шесть человек. В качестве пострадавших литовскими властями были признаны более 700 человек.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании случившегося. В частности, была отклонена просьба опросить Михаила Горбачева, в те дни занимавшего пост президента СССР.

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ИСТОЧНИК KP.RU