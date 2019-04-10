Очевидцы сообщили о сбое на оранжевой ветке московского метро
На Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. По данным очевидцев, перед прибытием на станцию "Ленинский проспект в одном из вагонов начал ощущаться сильный запах гари.
Большинство пассажиров поезда предпочли покинуть его. Следующие несколько составов прибыли на станцию уже пустыми, при этом на станции "Академическая" в тот момент пассажиров подземки начали высаживать из составов, следующих в сторону центра. В районе станции также были замечены несколько пожарных машин.
Инцидент произошел около 11:30. Сообщается, что по состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено.
Это уже не первый сбой на оранжевой ветке в этом году. Ранее сайт kp.ru сообщал о перебоях в движении поездов между станциями "Новоясеневская" и "Теплый стан"; причиной этому стала неисправность подвижного состава.
Очевидцы сообщают о запахе дыма на станции метро Академическая в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU