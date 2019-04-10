Очевидцы сообщили о сбое на оранжевой ветке московского метро

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-10T12:49:03+03:00

Также сообщалось о сильном запахе гари в районе станции "Ленинский проспект" [видео]

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На Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. По данным очевидцев, перед прибытием на станцию "Ленинский проспект в одном из вагонов начал ощущаться сильный запах гари.

Большинство пассажиров поезда предпочли покинуть его. Следующие несколько составов прибыли на станцию уже пустыми, при этом на станции "Академическая" в тот момент пассажиров подземки начали высаживать из составов, следующих в сторону центра. В районе станции также были замечены несколько пожарных машин.

Инцидент произошел около 11:30. Сообщается, что по состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено.

Это уже не первый сбой на оранжевой ветке в этом году. Ранее сайт kp.ru сообщал о перебоях в движении поездов между станциями "Новоясеневская" и "Теплый стан"; причиной этому стала неисправность подвижного состава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702280" frameborder="0"></iframe> Очевидцы сообщают о запахе дыма на станции метро Академическая в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU