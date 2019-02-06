На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

СЕГОДНЯ 08:40 2019-02-06T08:40:23+03:00

Причиной этому стала неисправность подвижного состава, возникшая между станциями "Новоясеневская" и "Теплый Стан"

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Утром в среду, 6 февраля, на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой в движении поездов. По словам представителей столичной подземки, причиной этому стала неисправность подвижного состава.

"В настоящее время нет движения поездов между станциями "Новоясеневская" и "Тёплый стан" по техническим причинам", - передает "Интерфакс" слова представителя московского метро. В материале агентства также сообщается, что причиной сбоя в движении поездов на оранжевой ветке московского метро стала несправность подвижного состава, произошедшая в районе 07:30 среды.

В связи со сбоем в движении поездов пассажирам метро рекомендуется воспользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией, а также маршрутами наземного транспорта.

Ранее сайт kp.ru сообщал о сбое в работе поездов на двух линиях московского метро. Тогда затруднения в движении поездов столичной подземки возникли на фиолетовой и зеленой ветках.

ИСТОЧНИК KP.RU