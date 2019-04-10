Трамп обсудил права человека с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В ходе беседы политики обсудили различные актуальные вопросы, включая ситуацию с обеспечением прав человека и иранскую проблему.
В администрации американского лидера подчеркнули, что в целом разговор был "конструктивным".
"Они обсудили важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке, поддержании максимального давления на Иран и важность вопросов прав человека", - следует из сообщения, опубликованного на сайте Белого дома.
"КП" писала о том, что ранее Эр-Рияд пригрозил отказаться от расчета в долларах при заключении сделок по продаже нефти в случае, если США примут антикартельный закон NOPEC. Данный документ позволяет американского правительству подавать антимонопольные иски в суды против стран-членов ОПЕК.
ИСТОЧНИК KP.RU