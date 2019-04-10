2019-04-10T12:55:14+03:00
Политика

Трамп обсудил права человека с наследным принцем Саудовской Аравии

В ходе телефонного разговора была затронута также ситуация на Ближнем Востоке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп обсудил с саудовским принцем ситуацию на Ближнем ВостокеТрамп обсудил с саудовским принцем ситуацию на Ближнем ВостокеФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В ходе беседы политики обсудили различные актуальные вопросы, включая ситуацию с обеспечением прав человека и иранскую проблему.

В администрации американского лидера подчеркнули, что в целом разговор был "конструктивным".

"Они обсудили важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке, поддержании максимального давления на Иран и важность вопросов прав человека", - следует из сообщения, опубликованного на сайте Белого дома.

"КП" писала о том, что ранее Эр-Рияд пригрозил отказаться от расчета в долларах при заключении сделок по продаже нефти в случае, если США примут антикартельный закон NOPEC. Данный документ позволяет американского правительству подавать антимонопольные иски в суды против стран-членов ОПЕК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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