2019-04-10T14:30:25+03:00
Спорт

Футбольный союз Нидерландов дисквалифицировал Леонида Слуцкого на два матча за критику арбитра

Российский тренер, возглавляющий клуб "Витесс", назвал рефери Сердара Гезюбююка "худшим в мире"
Александр ДЖУМАЕВ
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Леонид Слуцкий возглавил "Витесс" в 2018 годуЛеонид Слуцкий возглавил "Витесс" в 2018 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Королевский футбольный союз Нидерландов отстранил главного тренера клуба "Витесс" Леонида Слуцкого на два матча. Сообщение об этом было опубликовано на сайте команды.

В сообщении говорится, что запрет на присутствие на поле во втором случае будет условным. Причиной дисквалификации Слуцкого стали его комментарии в адрес арбитра Сердара Гезюбююка на матче между "Витессом" и ПСВ 7 апреля.

По данным нидерландского портала Voetbalprimeur, после встречи, закончившейся со счетом 3:3, Слуцкий назвал Гезюбююка "худшим рефери в мире". Сам тренер заявил, что пытался добиться от арбитра объяснений его решений, однако тот оставил его вопросы без ответа.

Таким образом, Слуцкий пропустит ближайший матч "Витесса" против "Утрехта". Исполнять обязанности тренера команды будет ассистент Слуцкого Олег Яровинский.

"По поводу этой ситуации в последнее время было сказано достаточно. Думаю, самое важное сейчас, — подготовить команду как можно лучше к финальному этапу турнира. Мы сконцентрируемся на этом", - прокомментировал свою дисквалификацию Слуцкий.

Леонид Слуцкий возглавил "Витесс" в 2018 году. До этого он занимал пост главного тренера в таких клубах, как "Москва", "ЦСКА" и "Халл Сити", а в 2015-2016 годах тренировал сборную России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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