СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-10T15:23:13+03:00

Меркель о Brexit: Британским партиям надо дать больше времени Фото: REUTERS

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Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза требуют компромисса, поэтому партиям Соединённого Королевства необходимо дать больше времени для согласования условий договора о выходе Британии из ЕС. Соответствующие заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге по повестке предстоящего саммита Европейского Союза, на котором будут рассматривать просьбу британского премьера об отсрочке Brexit до 30 июня.

«Я считаю, что обеим партиям нужно дать больше времени в умеренных объемах. Мы знаем, что такие переговоры требуют компромисса», - сказала канцлер.

По словам политика, Мэй на переговорах в Берлине во вторник, 9 апреля, «подтвердила четкое намерение продолжать переговоры с оппозицией ради выхода из сложной ситуации».

Ранее глава Европейского Совета Дональд Туск предложил лидерам стран-членов ЕС на экстренном саммите Евросоюза 10 апреля не только рассмотреть просьбу британского премьера, но и предложить отложить выход Соединенного Королевства «с открытой датой» на срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU