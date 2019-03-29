2019-03-29T18:29:38+03:00
В мире

ЕС созовет экстренный саммит по Brexit 10 апреля

После голосования британского парламента в Еврокомиссии и Евросовете приготовились к жесткому сценарию выхода Великобритании из союза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЕС созовет экстренный саммит по Brexit 10 апреляЕС созовет экстренный саммит по Brexit 10 апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 29 марта, глава Европейского Совета Дональд Туск заявил о намерении созвать экстренный саммит Евросоюза 10 апреля в связи с итогом голосования по договору о Brexit в британском парламенте, который в третий раз отклонил проект соглашения с Европейским Союзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.

«Ввиду того, что Палата общин отвергла соглашение о выходе, я принял решение созвать Европейский Совет 10 апреля», - сообщил Туск в своем официальном в аккаунте в Twitter.

В Европейской Комиссии отметили, что выход Соедененного Королевства из Евросоюза без ратифицированного договора об условиях по Brexit в полночь 12 апреля является теперь вероятным сценарием развития событий. В Еврокомиссии заявили о полной готовности к жесткому Brexit.

Уже до сегодняшнего голосования, 25 марта, Еврокомиссия сообщила, что сценарий жесткого выхода Великобритании из Евросоюза становится все более очевиден. В Европейской Комиссии призвали всех граждан и бизнес Евросоюза подготовиться к Brexit без соглашения. Незадолго до этого, 19 марта, Совет Евросоюза утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения.

29 марта, проект соглашения с Европейским Союзом об условиях выхода из состава ЕС вновь отклонен 344 британскими парламентариями. За документ высказались 286 народных избранников поддержали ее. Данное соглашение было уже дважды отвергнуто британским парламентом - 15 января и 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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