Владимир Путин встретился в Петербурге с президентом Исландии

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-10T16:19:24+03:00

Российский лидер отметил, что отношения Москвы и Рейкьявика "всегда носили исключительно конструктивный и дружеский характер"

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Президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном. Российский лидер отметил, что сотрудничество Москвы и Рейкьявика имеет перспективы развития.

Начиная переговоры, Путин напомнил о дискуссии во время рабочего обеда лидеров арктических стран, приехавших во вторник на Международный арктический форум в Санкт-Петербург. По словам президента РФ, в ходе разговора главы государств обсудили ситуацию в арктическом регионе и мире.

Говоря об отношениях Москвы и Рейкьявика, Путин отметил, что они "всегда носили исключительно конструктивный и дружеский характер". Президент России выразил надежду, что у стран есть "возможность двигаться вперед, несмотря ни на какие трудности, о которых мы вчера говорили [на пленарной сессии Международного арктического форума] и во время рабочего обеда".

Гудни Йоханнессон, в свою очередь, отметил, что российско-исландские отношения всегда были взаимовыгодными. " когда возникали трудности, мы их преодолевали. Одна вещь всегда объединяла и объединяет нас - Арктика никуда не делась", - приводит ТАСС слова Йоханнессона.

В заключение Йоханнессон выразил надежду на укрепление отношений между странами. "Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с вами, господин президент, обсуждение того, как мы можем развить и укрепить конструктивные отношения между двумя нашими странами", - заключил президент Исландии.

ИСТОЧНИК KP.RU