2019-04-09T11:27:50+03:00
Политика

Владимир Путин выступит на Арктическом форуме: Прямая онлайн-трансляция

В Петербурге во вторник стартует Арктический форум, на нем ожидается выступление Путина и Лаврова [видеотрансляция]
Марина ВЕНЦОВА
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Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
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В Санкт-Петербурге 9-10 апреле пройдет V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога". В нем примут участие с участием президента России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также ряд представителей иностранных государств.

Среди них - президент Исландии Гудни Йоханнессона, Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министров Норвегии Эрны Сульберг, Швеции Стефана Лёвена. Кроме того, на форуме будут присутствовать МИД Дании Андерс Самуэльсен, Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон и Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, а также ряд других высокопоставленных официальных лиц и представителей международных организаций.

Как накануне отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, главной темой форума станут вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона, а также сохранение уникальных арктических экосистем.

Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина.

Владимир Путин и Сергей Лавров принимают участие в международном Арктическом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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