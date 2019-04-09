Владимир Путин выступит на Арктическом форуме: Прямая онлайн-трансляция

В Санкт-Петербурге 9-10 апреле пройдет V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога". В нем примут участие с участием президента России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также ряд представителей иностранных государств.

Среди них - президент Исландии Гудни Йоханнессона, Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министров Норвегии Эрны Сульберг, Швеции Стефана Лёвена. Кроме того, на форуме будут присутствовать МИД Дании Андерс Самуэльсен, Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон и Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, а также ряд других высокопоставленных официальных лиц и представителей международных организаций.

Как накануне отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, главной темой форума станут вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона, а также сохранение уникальных арктических экосистем.

Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина.