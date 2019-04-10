В Росстате сообщили о повышении потребительских цен с начала года

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-10T16:20:17+03:00

Ранее в Центробанке отметили, что ситуация в экономике России "близка к равновесию"

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По данным Росстата, потребительские цены с начала года выросли на 1,8%.

За март текущего года потребительские цены выросли на 0,3%, на 0,4% за февраль и на 1% за январь.

При этом, на днях Центробанк заявил, что ситуация в экономике России "близка к равновесию". Зампред ЦБ Ксения Юдаева подчеркнула, что в стране нет существенных инфляционных рисков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/641493" frameborder="0"></iframe> Путин: инфляция опустилась на рекордно низкий уровень - 2%.Президент в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г

ИСТОЧНИК KP.RU