В Росстате сообщили о повышении потребительских цен с начала года
Ранее в Центробанке отметили, что ситуация в экономике России "близка к равновесию"
Изменить размер текста:
По данным Росстата, потребительские цены с начала года выросли на 1,8%.
За март текущего года потребительские цены выросли на 0,3%, на 0,4% за февраль и на 1% за январь.
При этом, на днях Центробанк заявил, что ситуация в экономике России "близка к равновесию". Зампред ЦБ Ксения Юдаева подчеркнула, что в стране нет существенных инфляционных рисков.
Путин: инфляция опустилась на рекордно низкий уровень - 2%.Президент в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г
ИСТОЧНИК KP.RU