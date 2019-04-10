Депутат от КПРФ Ольга Алимова не готова отказываться от мата после замечания Володина
На замечание спикера Госдумы Вячеслав Володина депутат от КПРФ Ольга Алимова ответила, что не готова отказываться от мата, сравнив себя с Александром Пушкиным, который тоже иногда использовал ненормативную лексику.
«Из анекдота слово не выбросишь. И есть вещи, которые творятся в стране, можно их назвать одним словом, и оно отразит истинную суть», заявила коммунистка в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Не приравниваю себя к Пушкину, но Пушкин тоже иногда это себе позволял, обозначая суть проблемы. Поэтому буду равняться на Пушкина», - добавила она.
Политик также подчеркнула, что не злоупотребляет ненормативной лексикой.
Ранее, в среду, 10 апреля, Володин сообщил Алимовой, что депутаты обращают внимание на то, что она матерится в социальных сетях. «Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста! Потому что вас все любят, вы, наверно, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается», - сказал спикер Госдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU