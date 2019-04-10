Депутат от КПРФ Ольга Алимова не готова отказываться от мата после замечания Володина

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-10T16:35:35+03:00

Коммунистка заявила, что «из анекдотов слова не выбросишь» и иногда ненормативная лексика необходима

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На замечание спикера Госдумы Вячеслав Володина депутат от КПРФ Ольга Алимова ответила, что не готова отказываться от мата, сравнив себя с Александром Пушкиным, который тоже иногда использовал ненормативную лексику.

«Из анекдота слово не выбросишь. И есть вещи, которые творятся в стране, можно их назвать одним словом, и оно отразит истинную суть», заявила коммунистка в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Не приравниваю себя к Пушкину, но Пушкин тоже иногда это себе позволял, обозначая суть проблемы. Поэтому буду равняться на Пушкина», - добавила она.

Политик также подчеркнула, что не злоупотребляет ненормативной лексикой.

Ранее, в среду, 10 апреля, Володин сообщил Алимовой, что депутаты обращают внимание на то, что она матерится в социальных сетях. «Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста! Потому что вас все любят, вы, наверно, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается», - сказал спикер Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU