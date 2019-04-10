2019-04-10T17:22:05+03:00
Экономика

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми гражданами

По словам министра финансов, контроль за гражданами, работающими самостоятельно, может негативно повлиять на переход из незарегистрированной деятельности в открытое легитимное правовое поле
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: Анатолий ЖДАНОВ
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На самозанятых граждан России не должна распространяться система контроля и надзора. Об этом заявил министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

По словам Силуанова, меры контроля за самозанятыми гражданами не нужно вводить на начальных стадиях работы нового режима налогообложения. "Но на начальных стадиях — три, пять, а может быть, и более лет — такой надзор, наверное, нет смысла вводить", - заявил министр в ходе выездного совещания в Калужской области - одном из четырех регионов, где с 2019 года работает новый налоговый режим.

"В противном случае у нас не будет стимулов для перехода из незарегистрированной деятельности в открытое легитимное правовое поле. Поэтому считаю, что отсутствие надзора по ключевым позициям должно быть сохранено", - приводит РБК слова Силуанова.

С позицией Силуанова согласен и заместитель министра экономического развития Максим Живулин. По его словам, надзор за самозанятыми должен осуществляться с помощью "точечных аккуратных мер", которые необходимо вводить лишь после "накопления правоприменительной практики в отдельных сферах и отраслях".

Новый режим налогообложения самозанятых с 1 января этого года действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Согласно данной норме, граждане, работающие самостоятельно, должны платить налог по льготной ставке 4% за услуги физлицам и 6% за услуги юрлицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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