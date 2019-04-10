Умерла Герлинда Каснер - мать канцлера Германии Ангелы Меркель
В Германии на 91-м году жизни скончалась Герлинда Каснер, мать канцлера Ангелы Меркель, сообщили местные СМИ.
- Мы просим уважать личную сферу канцлера и ее семьи - сказано в сообщении Штеффена Зайберта, официального представителя немецкого правительства.
Сама Ангела Меркель сейчас находится в Брюсселе на внеочередном саммите Евросоюза по Brexit, сообщает журнал Superillu.
Напомним, в 2011 году, в возрасте 85 лет умер Хорст Каснер, отец немецкого политика.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьера-министра Британии Терезу Мэй, прибывшую в Германию на переговоры по Brexit. По итогам встречи политики согласились обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Политики также обсудили на официальной встрече ситуацию в Йемене и Ливии.
ИСТОЧНИК KP.RU