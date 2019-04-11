2019-04-11T08:43:12+03:00
Происшествия

Срок следствия по делу Baring Vostok продлили до августа

За это время планируется провести экспертизы, допросить свидетелей и изучить данные с электронных носителей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Майк Калви. Фото: EPA TASSМайк Калви. Фото: EPA TASS
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Следствия по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" было продлено еще на четыре месяца - до середины августа 2019 года. За это время правоохранители планирует провести многочисленные экспертизы, допросить свидетелей и изучить информацию с электронных носителей.

"В конце марта срок предварительного следствия был продлен до 13 августа", – передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Напомним, что основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви задержали в Москве 15 февраля 2019 года по подозрению в хищениях, а на следующий день его поместили под арест.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об смягчении этой меры до домашнего ареста. Вопрос будет рассмотрен в четверг, 11 апреля, в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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