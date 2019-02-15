В Москве задержан основатель крупнейшего инвестфонда Baring Vostok

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-15T14:26:23+03:00

По делу о мошенничестве вместе с ним проходят еще пять менеджеров

Изменить размер текста: A A

Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. В пятницу, 15 февраля, Басманный суд должен избрать меру пресечения бизнесмену.

«В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении Калви под стражу», - передает Интерфакс слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Она также сообщила, что по одному делу вместе с основателем инвестиционной компании задержаны еще пять человек: директор по инвестициям компании Иван Зюзин, директор финансового департамента Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Всем им инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В сообщении Baring указывается на то, что задержания были связаны с коммерческим спором вокруг банка «Восточный экспресс». В компании заявили, что всего задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви.

«Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», - говорится в заявлении Baring.

Согласно данным Центробанка России, Калви является главным держателем акций банка «Восточный». Его компания Baring Vostok специализируется на вложениях в России и странах СНГ. Первым ее проектом в 1994 году стала FGI Wireless (позднее Вымпелком).

Согласно данным на сайте Baring Vostok, капитал входящих в компанию фондов превышает 3,7 млрд. долларов. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», и других.

ИСТОЧНИК KP.RU