В Греции появился на свет малыш, у которого сразу трое родителей

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-11T11:10:36+03:00

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В Греции на свет появился необычный малыш. Этот ребенок имеет трех родителей, а над его зачатием трудилась команда ученых из Греции и Испании.

Научный эксперимент организовала испанская компания Embryotools. После удачного старта ученые пристально следили за развитием крохи во время беременности, но никаких отклонений выявлено не было. В итоге 9 апреля мальчик появился на свет. Он весит 2,9 кг и ничем не отличается от «стандартных» детей.

Особенность этого ребенка в том, что эмбрион был создан из половых клеток одного мужчины и двух женщин. Когда произошло оплодотворение клетки, ее подсадили будущей матери, а спустя девять месяцев кроха появился на свет.

Ученые уверены, что эксперимент можно считать успешным во всех отношениях. У опыта есть еще один неоспоримый плюс – это шанс для всех пар, которые страдают бесплодием. Те не менее, в научном сообществе пока не готовы дать положительные характеристики произошедшему, сообщает Пятый канал.

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ИСТОЧНИК KP.RU