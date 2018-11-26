2018-11-26T17:25:10+03:00
Наука

Ученые из Китая заявили о создании первых генетически модифицированных людей

По их словам, близняшки Лулу и Нана родились абсолютно здоровыми
Григорий ПУШКАРЁВ
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Китайские ученые проводят работу по редактированию генома человека уже несколько летКитайские ученые проводят работу по редактированию генома человека уже несколько летФото: EAST NEWS
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Группа китайских исследователей во главе с ученым Хэ Цзянькуем из Южного научно-технологического университета в Шеньчжэне заявила о том, что они впервые в мире создали генетически модифицированных людей.

Ученым, по их словам, удалось успешно изменить ген CCR5, что позволит организму быть невосприимчивым к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), возбудителю СПИДа. Для этого команда использовала чрезвычайно мощные молекулярные ножницы, известные как CRISPR/Cas9. Технология позволяет точно вырезать и вставлять гены, позволяя заменять участки ДНК по желанию исследователей.

Используя CRISPR для генетического изменения CCR5, исследователи поставили задачу сделать девочек невосприимчивыми к ВИЧ на протяжении всей их жизни.

В видеоролике ученые подробно рассказали о прорыве в редактировании генов, утверждая, что получившиеся близняшки Лулу и Нана “пришли в этот мир такими же здоровыми, как и любые другие дети”, и что редактирование генов было осуществлено безопасно.

Правда, исследование пока не проверено независимыми экспертами, что ставит под сомнение его основные выводы. Журналисты Associated Press узнали, что процесс включает в себя взятие образцов спермы и яйцеклетки у родителей, создание эмбриона с помощью оплодотворения, а уже затем использования CRISPR для редактирования гена CCR5.

Китайские ученые проводят работу по редактированию генома человека уже несколько лет. В 2015 году исследователи из Гуанчжоу сообщили, что они успешно отредактировали несколько эмбрионов. В 2016 году власти Великобритании разрешили использование CRISPR и редактирование пожертвованных человеческих эмбрионов, чтобы лучше понять процессы их развития. Однако по-прежнему существуют этические проблемы в отношении использования технологии, а в некоторых странах она полностью запрещена.

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