Ученый объявил о рождении первых в истории человечества ГМО-детей, а сам бесследно исчез

Пожалуй, это была сенсация года. А то и десятилетия. Группа китайских ученых во главе с Хэ Цзянкуем из Южного научно-технологического Университета в Шенчьжене объявила о рождении первых генно-модифицированных близнецов. Как утверждают ученые, Нана и Лулу стали невосприимчивы к ВИЧ. Якобы, близнецы появились на свет здоровыми, как и все обычные дети. Если это так, мы имеем дело с революционным событием в науке и медицине, которое кардинально изменит облик человечества. Но есть одно “но”. Подобные эксперименты строго запрещены в большинстве стран мира, включая Китай. Хэ Цзянкуй вскоре после сенсационного выступления загадочно исчез.

Что сделали с Наной и Лулу?

По словам Хэ Цзянкуя, яйцеклетка матери Грейс была искусственно оплодотворена спермой, полученной у ВИЧ-инфицированного отца, Марка. Сразу после оплодотворения яйцеклетки в нее был внедрен механизм редактирования гена (о том, что это такое, - см. “Как редактируют гены”), который удалил из генома участок ДНК, ответственный за внедрение вируса ВИЧ в клетку человека. Механизм, по словам ученых, успешно сработал, эмбрионы пересадили в организм матери. Женщина родила двойню.

Как редактируют гены?

Технология, с помощью которой производится редактирование генов - «молекулярные ножницы» или CRISPR (англ. — clustered regularly interspaced short palindromic repeats, что значит “кластеризованные, регулярно распределенные короткие палиндромные повторы”) была открыта в 2015 году. Систему “подсмотрели” у бактерий. С помощью CRISPR бактерии узнают чужеродные ДНК (например, некоторых вирусов) и избавляются от них, защищаясь от инфекции. Молекулы CRISPR образуют комплексы с белками, которые способны разрезать чужеродные ДНК. Наиболее изученный - ДНК-разрезающий белок Cas-9. Именно этот комплекс и использовал Хэ Цзянкуй в эксперименте. Ген, который помогает вирусу ВИЧ проникнуть в клетку, - ССR5 - был вырезан из генома близнецов Наны и Лулу.

Это вообще безопасно?

Сам Хэ Цзянкуй утверждает, что безопасно. Правда, никто пока “близнецов-ГМО” не видел и не обследовал. Пошаговых подробностей самого эксперимента пока тоже нет. Там очень много нюансов, и только полная информация позволит специалистам оценить истинные масштабы события.

Но что очевидно экспертам - подобное редактирование может вызвать мутации других генов. Более того, есть более безопасный способ профилактики ВИЧ-инфекции и предотвращения передачи вируса от инфицированного отца эмбриону. Эксперт из Университета Пенсильвании Киран Мусунуру считает, что медицинские риски проведения экспериментов, подобных китайскому, не оправданы. Если инфицированный партнер получает антивирусную терапию, то риск передачи ВИЧ эмбриону снижается на 96%. Специалисты уже сегодня могут проводить искусственное оплодотворение с очисткой цельной спермы и выделении из нее подвижных сперматозоидов, с их последующим тестированием на ВИЧ. То есть без опасного вмешательства в геном будущего ребенка.

Прорыв китайского ученого вызвал бурю негативной критики в мировом научном обществе.

Впрочем, кроме ВИЧ, для человека опасны и другие вирусы. Например, лихорадки Западного Нила. Смертность от вируса гриппа тоже по-прежнему велика. И, что интересно, - и тому, и другому вирусу становятся в большей степени подвержены именно люди, у которых нет того самого гена CCR5, удаленного у близнецов! “Выключив” одну страшную болезнь, мы фактически открываем путь для не менее опасных заболеваний.

Какой закон нарушил китаец?

У сожалению, а может быть, и к счастью, прорыв китайского ученого вызвал бурю негативной критики в мировом научном обществе. И дело не в ревности коллег. Редактирование генов эмбрионов запрещено законом во многих странах. Измененные ДНК будут переданы следующим поколениям, и неизвестно какие мутации могут возникнуть у детей и внуков генно-модифицированных людей.

Китайская Национальная Комиссия по Здравоохранению поручила проверить этический комитет Южного Научно-технологического университета Шенчьженя, в котором работает (пока еще) ученого. По местным законам (как и в большинстве стран мира), ни один из исследуемых эмбрионов человека или животных, не должен использоваться в целях репродукции. То есть редактировать гены можно. Но выращивать потом живое существо - запрещено.

Более 120 ученых Китая и других стран мира назвали «исследование» Хэ Цзянкуя «сумасшедшим» и потребовали законодательно запретить подобные исследования.

«Ящик Пандоры открыт. Его нужно закрыть пока еще не поздно. Мы, исследователи в области биомедицины, выступаем категорически против и осуждаем любые попытки редактирования генома эмбрионов, совершенные в обход безопасности и этических норм», - сообщается в письме ученых, опубликованном в популярной китайской социальной сети Weibo.

Госпиталь в Шенчьжене, на базе которого со слов Хэ Цзянкуя было получено одобрение на проведение исследования, отрицает какую-либо взаимосвязь с ученым. Южный Научно-технологический Университет в Шенчьжене, в котором, как сообщается, Хе Цзянкуй отсутствовал с февраля этого года, также не был проинформирован о проведении исследований.

Сам Хэ Цзянкуй, видимо, тоже понимал, что никто ему не позволит довести эксперимент до конца, и официально сообщил о проводимых им экспериментах гораздо позже после их начала. А должен был - строго до начала.

После своего яркого выступления ученый… исчез. Его не могут найти журналисты. С 28 ноября после выступления на Втором Международном Саммите по редактированию генома в Гонконге он не появляется на публике. Нет его и в университете. Надеемся, что Хэ Цзянкуя не расстреляли (шутка. В Китае за подобное не расстреливают). Местные СМИ предполагают, что ученый сидит под домашним арестом и ждет окончания расследования.

КСТАТИ

В Китае ДНК редактируют активно, но результатов пока мало

В отличие от других стран, Китай лидирует в использовании технологий редактирования генов методом CRISPR. Например, в 2016 году китайские ученые впервые ввели генетически модифицированные клетки пациентам с фатальным раком легких, у которых химиотерапия и радиотерапия не привели к успеху. С этой целью в иммунные клетки (T-лимфоциты), полученные из крови пациента вводят комплекс CRISPR-Cas9. Комплекс удаляет из ДНК клеток ген, кодирующий белок PD-1. Этот белок маскирует раковые клетки под здоровые. После нейтрализации PD-1 организм начинает распознавать опухолевые клетки как чужеродные и уничтожать их. После удаления гена PD-1 модифицированные Т-лимфоциты вводят обратно в организм пациента, где они начинают работать. С использованием данного механизма в настоящее время в Китае проводят клинические исследования с участием пациентов с различными видами рака, например раком пищевода, множественной миеломой, саркомой, меланомой. Результаты исследований пока неизвестны.

Кроме раковых заболеваний систему CRISPR тестируют для лечения генетических заболеваний, таких как муковисцидоз, мышечная дистрофия, хорея Геттингтона, наследственные виды слепоты и др. В этом случае система редактирует мутации генов, которые приводят к развитию этих заболеваний.

ЦИТАТА В ТЕМУ

«Появление «сверхлюдей» с улучшенным генетическим материалом может вызвать серьезные политические проблемы с «неулучшенными» людьми. Предположительно, они либо вымрут, либо не будут ничего решать. Вместо них появится раса существ, самостоятельно проектирующих и улучшающих себя».

Стивен Хокинг, ученый, популяризатор науки.

7 самых впечатляющих экспериментов с генами

Технология редактирования генов CRISPR сегодня используется во многих целях. Система позволяет с точностью разрезать или изменять ДНК любой клетки. И она более проста, в сравнении с более старой методикой генной инженерии. Рассмотрим, где она уже нашла свое применение.

1. Использование в трансплантации органов. Ученые считают, что животные могут быть отличными донорами органов для людей. Но предыдущие попытки пересадки органов от животных человеку были неуспешны. Иммунная система человека отторгает чужеродный орган. Использование CRISPR позволяет редактировать ДНК иммунных клеток человека и защищает органы от отторжения.

2. Производство новых улучшенных фруктов. Вам еще неизвестна земляная вишня - фрукт размером с томат и вкусом ананаса и манго? Сейчас эта дикая культура произрастает в Америке. Американские ученые считают, что с использованием CRISPR эта культура может занять прочное место в домашнем хозяйстве.

3. Изменение цвета растений. Редактируя гены зародышей растений японские ученые изменили окраску стеблей, листьев и цветов садовых растений с фиолетового на белый.

4. Редактирование генов человеческих эмбрионов. Американские ученые сообщили о редактировании мутаций генов эмбрионов, ответственных за развитие гипертрофической кардиомиопатии. Заболевание встречается с частотой 1:500 человек и может приводить к сердечной недостаточности и внезапной смерти.

5. Лечение мышечной дистрофии у собак. Редактирование с помощью CRISPR позволяет удалить мутацию генов, ответственную за развитие мышечной дистрофии Дюшенна. Это заболевание чаще встречается у мальчиков (с частотой 1:3500) и приводит к дистрофии не только скелетных мышц, но и мышцы сердца. Пациенты обычно доживают только до 30 летнего возраста. В настоящее время метод испытывают на собаках.

6. Лечение рака и болезней крови. Технологию CRISPR активно тестируют для лечения пациентов с различными видами рака, а также болезнями крови, таких как бета-талассемия и серповидно-клеточная анемия. С этой целью редактирование генов производится в иммунных клетках (при раковых заболеваниях) и стволовых клетках костного мозга (при заболеваниях крови). Отредактированные клетки вводятся обратно в организм пациента, где они начинают размножаться и бороться с заболеванием.

6. Борьба с комарами. Малярия - заболевание, передающееся комарами, настоящий бич человечества. Ежегодно малярия уносит жизни около 400 тысяч человек. Редактируя гены самок малярийных комаров, ученые лишают их способности кусать и откладывать яйца.