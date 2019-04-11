Законопроект об устойчивом рунете рассмотрели во втором чтении
Законопроект об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России был рассмотрен и одобрен во втором чтении. Соответствующее решение приняла Государственная дума во время заседания в четверг, 11 апреля.
В пояснительной записке к документу говорится о том, что он был подготовлен с учетом агрессивного характера принятой США в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности. В ней прописывается необходимость сохранения мира силой, а Россия бездоказательно обвиняется в совершении кибератак, сообщается на сайте Госдумы.
"КП" писала о том, что закон об устойчивой работе рунета вступит в силу уже 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения, посвященные защите информации и национальной системе доменных имен - с 1 января 2021 года.
Роскомнадзор уже готов применять новые полномочия, которые передаются ему в рамках данного документа.
ИСТОЧНИК KP.RU