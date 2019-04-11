Законопроект об устойчивом рунете рассмотрели во втором чтении

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-11T11:42:02+03:00

Ожидается, что документ вступит в силу уже 1 ноября 2019 года

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Законопроект об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России был рассмотрен и одобрен во втором чтении. Соответствующее решение приняла Государственная дума во время заседания в четверг, 11 апреля.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что он был подготовлен с учетом агрессивного характера принятой США в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности. В ней прописывается необходимость сохранения мира силой, а Россия бездоказательно обвиняется в совершении кибератак, сообщается на сайте Госдумы.

"КП" писала о том, что закон об устойчивой работе рунета вступит в силу уже 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения, посвященные защите информации и национальной системе доменных имен - с 1 января 2021 года.

Роскомнадзор уже готов применять новые полномочия, которые передаются ему в рамках данного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU