«Впереди достаточно сложный период»: Эксперт прокомментировал военный перевороте в Судане

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-11T14:18:43+03:00

Профессор кафедры африканистики СПбГУ сказал, что даже при честных и открытых выборах многие конфликты в этой африканской стране сами по себе не исчезнут [видео]

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Даже с условием прозрачных и честных выборов после свержения президента в Судане многие сложные конфликты сами по себе не исчезнут и впереди у государства сложный период. Таким образом профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов прокомментировал военный переворот в Судане.

Профессор обратил внимание на то, что «Судан очень сложная страна с многолетними конфликтами». Он отметил, что государство пережило несколько военных переворотов и нынешний, свергнутый президент сам пришел к власти в результате военного переворота. Эксперт подчеркнул, что сейчас сложно сказать будут ли предстоящие выборы прозрачными с допуском разных политических сил.

Желтов добавил, что довольно часто к выборам в Судане были различные претензии, а у государства довольно сложные отношения и с соседними странами. Так, он сообщил, что к свергнутому президенту предъявлялись претензии по поводу его сотрудничества с Усамой Бен Ладеном.

«Ситуация сложная в этом государстве, что будет – пока сказать достаточно сложно. Не исключено, что в какой-то момент будут проведены выборы. Но даже с условием прозрачных и честных выборов многие сложные конфликты сами по себе не исчезнут. Впереди достаточно сложный период», - приводит слова эксперта ИА NSN.

Напомним, в четверг, 11 апреля, военнослужащие организовали государственный переворот и поместили президента страны Омара аль-Башира под домашний арест, после чего тот ушел в отставку. Под стражей оказались также высокопоставленные политика, приближенные к бывшему главе государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702494" frameborder="0"></iframe> В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU