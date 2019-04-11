Армия Судана взяла под арест президента страны
Военнослужащие Судана организовали государственный переворот и поместили президента страны Омара аль-Башира под домашний арест.
Под стражей оказались также высокопоставленные приближенные политика, включая действующих и бывших чиновников. Среди них начальник президентской гвардии, лидер правящей в республике партии "Национальный конгресс" и экс-министр обороны.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в местных СМИ появилась информация о захвате военными телерадиовещательной компании в Омдурмане и усилении мер безопасности в столице. Тогда же сообщалось, что армия Судана сделает некое важное объявление.
Согласно данным Sky News Arabia, в четверг, 11 апреля, военнослужащие провели в Хартуме встречу командования, в ходе которой решили отстранить находящегося у власти более 25 лет Омара аль-Башира. Правительство республики также будет распущено.
ИСТОЧНИК KP.RU