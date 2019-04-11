СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-11T16:27:01+03:00

Основатель Baring Vostok освобожден под домашний арест на три дня Фото: REUTERS

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В четверг, 11 апреля, после рассмотрения ходатайства следствия Басманный суд Москвы вынес решение об освобождении из СИЗО под домашний арест на три дня основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Калви меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», - зачитала постановление судья Юлия Сафина.

Напомним, в среду, 10 апреля, Следственный комитет выступил за перевод под домашний арест основателя Baring Vostok и проходящего по одному с Калви делу экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Следователь Людмила Самойленко объяснила просьбу СК тем, что бизнесмен «обладает устойчивыми социальным связями в Москве, за него ходатайствовало достаточно большое количество лиц, он имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в России, оказывает благотворительную помощь, в том числе больным детям».

ИСТОЧНИК KP.RU