2019-04-11T18:15:30+03:00
Экономика

СК запросил продлить срок домашнего ареста Калви до 14 июля

Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об изменения меры пресечения основателя Baring Vostok на три дня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Фото: EPA ТАССОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Фото: EPA ТАСС
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Следственный комитет попросил продлить до 14 июля 2019 года срок домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого правоохранители подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемых Калви и Кордичева сроком до 14 июля 2019 года», - передает слова Царевой "РИА Новости".

Напомним, в среду, 10 апреля, СК подал ходатайство на перевод из СИЗО под домашний арест основателя Baring Vostok, объяснив свою просьбу устойчивыми социальным связями бизнесмена в Москве и его благотворительной деятельностью. Также изменение меры пресечения следствие запросило и для и проходящего по одному с Калви делу экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

В четверг, 11 апреля, Басманный суд удовлетворил ходатайство СК и вынес решение о переводе предпринимателя под домашний арест на три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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