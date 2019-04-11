СК запросил продлить срок домашнего ареста Калви до 14 июля
Следственный комитет попросил продлить до 14 июля 2019 года срок домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого правоохранители подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемых Калви и Кордичева сроком до 14 июля 2019 года», - передает слова Царевой "РИА Новости".
Напомним, в среду, 10 апреля, СК подал ходатайство на перевод из СИЗО под домашний арест основателя Baring Vostok, объяснив свою просьбу устойчивыми социальным связями бизнесмена в Москве и его благотворительной деятельностью. Также изменение меры пресечения следствие запросило и для и проходящего по одному с Калви делу экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.
В четверг, 11 апреля, Басманный суд удовлетворил ходатайство СК и вынес решение о переводе предпринимателя под домашний арест на три дня.
ИСТОЧНИК KP.RU