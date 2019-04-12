2019-04-12T01:35:53+03:00
Политика

Сенат утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США

Министр внутренних дел в Штатах занимается природохраной
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр внутренних дел США Дэвид БернхардтМинистр внутренних дел США Дэвид БернхардтФото: REUTERS
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Исполняющий обязанности министра внутренних дел США Дэвид Бернхардт утвержден на этом посту решением Сената. Голосование по его кандидатуре состоялось 11 апреля.

Бернхардт утвержден, несмотря на жалобы демократов на то, что бывший нефтегазовый лоббист использовал свое федеральное положение в интересах бывших клиентов отрасли. За него проголосовали 56 сенаторов, 41 - против. Демократы утверждают, что Бернхардт предпринял действия по смягчению Закона об исчезающих видах, включая ослабление мер защиты для калифорнийских видов рыб.

В ведении главы американского МВД, которое не является в США силовым ведомством, находятся более двух миллионов квадратных километров общественных земель и других ресурсов, включая национальные парки, памятники и заповедники.

Бернхардт исполняет обязанности главы МВД страны с начала января. Его предшественник Райан Зинке ушел в отставку после скандала о растрате бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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