В Эквадоре задержали соратника Ассанжа

СЕГОДНЯ 06:27 2019-04-12T06:27:22+03:00

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Соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержан властями Эквадора. Об этом сообщила министр внутренних дел республики Мария Паула Рома.

По ее словам, “человек из его близкого окружения” Ассанжа проживал на территории Эквадора. У полиции появились доказательства того, что этот человек, чье имя не называется, регулярно контактировал с экс-главой МИД Рикардо Патиньо.

Рома уточнила, что соратника Ассанжа схватили в аэропорту, когда пытался улететь в Японию, передает ТАСС.

Ранее на пресс-конференции министр заявила, что у эквадорских властей есть информация, что проживающий в Эквадоре человек из близкого окружения Ассанжа "способствовал попыткам дестабилизировать ситуацию в стране с целью навредить правительству".

Как сообщал сайт kp.ru, 11 апреля британские правоохранители арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища.

ИСТОЧНИК KP.RU