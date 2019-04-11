Джулиан Ассанж взят под стражу в Великобритании
Британские правоохранители арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища. Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.
Отмечается, что арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.
"Он был взят под стражу в центральном полицейском участке Лондона, где он и останется, прежде чем предстать перед Вестминстерским магистратским судом в самое ближайшее время", - сообщается на сайте ведомства.
Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.
Напомним, что в 2010 году основателя скандально известного сайта обвинили в сексуальных преступлениях и обвинили в международный розыск, однако журналисту удалось добиться предоставления ему убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где он и находился последние семь лет.
"КП" писала о том, что информация о скором выдворении Ассанжа из здания дипмиссии появилась еще в минувшую среду, 10 апреля, однако тогда ее опровергли в самом представительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU