2019-04-11T12:53:11+03:00
В мире

Джулиан Ассанж взят под стражу в Великобритании

Эквадор решил отказать основателю WikiLeaks в предоставлении убежища
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джулиан Ассанж задержан в ЛондонеДжулиан Ассанж задержан в ЛондонеФото: REUTERS
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Британские правоохранители арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища. Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Отмечается, что арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

"Он был взят под стражу в центральном полицейском участке Лондона, где он и останется, прежде чем предстать перед Вестминстерским магистратским судом в самое ближайшее время", - сообщается на сайте ведомства.

Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

Напомним, что в 2010 году основателя скандально известного сайта обвинили в сексуальных преступлениях и обвинили в международный розыск, однако журналисту удалось добиться предоставления ему убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где он и находился последние семь лет.

"КП" писала о том, что информация о скором выдворении Ассанжа из здания дипмиссии появилась еще в минувшую среду, 10 апреля, однако тогда ее опровергли в самом представительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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