2019-04-12T11:06:19+03:00
Общество

Суд в Москве продлил домашний арест Майкла Калви до 14 июля

Ранее основателя фонда Baring Vostok освободили из СИЗО на три дня
Марина ВЕНЦОВА
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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл КалвиОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл КалвиФото: REUTERS
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Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и отпустил под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви на три месяца – до 14июля.

Таким образом, судья отказалась отпустить бизнесмена под залог в 5 миллионов рублей и освободить его под подписку о невыезде, что было предложено защитой.

Следственный комитет 10 апреля подал ходатайство на перевод из СИЗО под домашний арест основателя Baring Vostok, аргументируя это устойчивыми социальным связями бизнесмена в Москве и его благотворительной деятельностью. Басманный суд Москвы в ходе судебного заседания на следующий день удовлетворил ходатайство СК и вынес решение о переводе предпринимателя под домашний арест на три дня.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержали в Москве в 15 февраля. Причем, как отмечалось, по одному делу вместе с американским бизнесменом были задержаны еще пять человек. Следственный комитет России 21 февраля предъявил обвинение Калви по факту хищения крупной суммы денег у банка "Восточный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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