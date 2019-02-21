Руководителю Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-21T11:13:35+03:00

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Следственный комитет России (СК) предъявил обвинение основателю и руководителю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви по факту хищения крупной суммы денег у банка "Восточный". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в ведомстве.

"В рамках уголовного дела сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы"). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу", - отметил собеседник агентства.

Майкл Калви был задержан 15 февраля этого года по подозрению в хищение 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками американского инвестора. Ранее сайт kp.ru сообщал о решении суда об аресте Калви.

ИСТОЧНИК KP.RU