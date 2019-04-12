СК РФ объявил экс-министра обороны Украины Гриценко в международный розыск

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-12T11:30:48+03:00

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Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила, что следственный комитет РФ объявил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко в международный розыск. Более того, ведомство обратилось в суд с ходатайством о его заочном аресте.

- В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск, - прокомментировала Юнона Царева.

Анатолию Гриценко вменяется два эпизода призывов к осуществлению террористической деятельности.

Напомним, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко являлся кандидатом в президенты страны. В первом туре выборов он набрал 6,91% голосов, не пройдя во второй тур, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе текущего года политик Анатолий Гриценко обещал отменить призыв в армию. Лидер партии «Гражданская позиция» также заявлял, что в случае победы он намерен искоренить коррупцию, привлечь к ответственности всех нечестных чиновников и легализовать оружие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/510765" frameborder="0"></iframe> Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко потребовал отправить в Россию спецназ.

ИСТОЧНИК KP.RU