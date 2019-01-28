Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещает отменить призыв в армию

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-28T15:40:42+03:00

Лидер партии «Гражданская позиция» также заявил, что намерен искоренить коррупцию, привлечь к ответственности всех нечестных чиновников и легализовать оружие

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Экс-министр обороны, Лидер партии «Гражданская позиция» и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко пообещал в случае победы на выборах отменить призыв в армию и легализовать оружие. Об этом он сообщил в предвыборной программе.

«Не будет принудительного призыва - будет профессиональная контрактная армия, усиленная резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны… Не будет нелегального оружия и "частных армий", рейдерства и вооруженных нападений - оружие будет легализовано и взято на учет, а государство, которому люди будут доверять, восстановит монополию на применение силы согласно Закону», - говорится в программе кандидата.

Лидер партии «Гражданская позиция» заявил, что в случае его победы он обеспечит защиту прав и свобод всех граждан и отсутствие в стране дискриминации по расовому, языковому, религиозному, половому или иному признаку.

Гриценко также пообещал искоренить коррупцию во всех органах власти и привлечь к ответственности всех нечестных чиновников. Он утверждает, что в случае его победы на выборах экономика страны ежегодно будет расти по 10%. Кроме того, Киев откажется от «выдуманных кредитов».

Экс-министр обороны заявил, что Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура и Национальная полиция не будут разрушать и «крышевать» бизнес. «Они будут лишены влияния на экономику и будут заниматься защитой конституционного строя, противодействием террористам и диверсантам, контрразведкой, борьбой с преступностью и обеспечением общественного порядка», - пояснил он.

Напомним, что президентская избирательная кампания официально стартовала на Украине 31 декабря. По последним опросам, лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 19,3% тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место (12,9%), за ним следует лидер объединения «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (11,6%). Выборы президента Украины намечены на 31 марта.