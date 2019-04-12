Постпред Судана при ООН: Военный Совет готов сотрудничать с международным сообществом

СЕГОДНЯ 18:29 2019-04-12T18:29:24+03:00

Дипломат сообщил, что суданская армия готова уважать все международные соглашения и инструменты, а также региональные соглашения [видео]

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Временный Военный совет Судана готов сотрудничать с международным сообществом и уважать все международные соглашения для обеспечения стабильности при мирном переходе власти. Соответствующие заявление сделал постпред африканского государства в ООН Магди Ахмед Мофадаль Эльнур.

«Временный Военный совет готов уважать все международные соглашения и инструменты, а также региональные соглашения. Мы готовы сотрудничать с международным сообществом для обеспечения стабильности при мирном переходе», - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Судану в пятницу, 12 апреля.

Постпред отметил, что принятое Военным советом «решение о приостановлении действия конституции может быть отменено в любой момент». Он также подтвердил слова главы политического комитета Военного совета, генерал-лейтенант Авад бен Ауф о том, что двухлетний переходный период может быть сокращен в любой момент и власть может быть передана гражданскому правительству «в зависимости от событий на местах и договоренностей между заинтересованными сторонами».

Ранее аль-Абидин сообщил, что армия готова вернуть власть гражданскому правительству досрочно и военные не стремятся к узурпации власти. Напомним, 11 апреля министр обороны Судана заявил о переходе власти под контроль Военному Совету на двухлетний переходный период и приостановки действия конституции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702494" frameborder="0"></iframe> В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU