2019-04-14T07:29:11+03:00
В мире

Times назвала Солсбери лучшим британским городом для жизни

Издание отмечает, что там силен «истинный коллективный дух», город очень привлекателен и гостеприимен
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британская газета назвала Солсбери лучшим в стране городом для проживанияБританская газета назвала Солсбери лучшим в стране городом для проживанияФото: REUTERS
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Лучшим местом для проживания в Соединенном Королевстве» в 2019 году, по версии британской газеты The Sunday Times, является город Солсбери.

Один из редакторов издания Хелен Дэйвис отметила, что при составлении рейтинга самых привлекательных для проживания населенных пунктов Великобритании жюри учитывало «истинный коллективный дух» Солсбери. Кроме того, по ее словам, это очень «привлекательный и гостеприимный городок», где расположен «прекрасный собор XIII века, находятся лучшие школы на юго-западе страны и великолепный рынок».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что после отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии российские туристы стали посещать Солсбери гораздо чаще.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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