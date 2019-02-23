Солсбери год спустя: что изменилось в городе после скандала с делом Скрипалей?

Когда я сказала знакомым, что собираюсь ТУДА, раздались нездоровые смешки. «Увидеть знаменитые на всю Европу шпи-и-или?» - ехидничали друзья.

Архитектура в Солсбери и правда примечательная. «Ушла в народ» она год назад, когда в крошечном британском городке внезапно занемогли бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В отравлении семейства британцы обвинили Россию. В качестве «доказательства» предъявив «разоблаченных агентов ГРУ» - Петрова и Боширова (именно так, без имен, мы их и запомнили). Затем эта сладкая парочка дала главреду канала RT Маргарите Симоньян интервью. Со ставшей крылатой фразой: мол, приехали, чтобы «посмотреть на солсберецкий шпиль».

И ведь не соврали. Смотреть есть на что. Это же самое высокое средневековой здание в мире. Шпиль-то 123 метра! Не жук чихнул! И хранится тут Великая хартия вольностей (Magna Carta) - документ, с которого вся «западная демократия» начиналась. Плюс самые старые работающие часы в мире.

Вот и решила я культурно обогатиться. 36 фунтов туда-обратно (чуть больше 3 тысяч рубдей, самый дешевый тариф), час сорок минут на поезде с вокзала Ватерлоо - и я в Солсбери.

Архитектура в Солсбери и правда примечательная.Фото: Кира БУЛЫЧЕВА

К НАМ НЕНАВИСТИ НЕТ

«Окультуривание» началось сразу на вокзале - с «русского следа».

На телефонной будке алела наклейка футбольного клуба ЦСКА. «Кони» играли в Лондоне в 2018 году, и, видимо, без осмотра «шпилей» не обошлись. То есть даже футбольный суровый люд поехал посмотреть «всемирно знаменитый собор».

До него я спокойно дошла за 15 минут, ориентируясь… на тот самый шпиль.

Город полностью пришел в себя после скандальной истории. Секонд-хенд со старыми плащами, секс-шоп, магазин «все за фунт», сувенирные лавки - везде кто-то копошится. Но без туристического энтузиазма.

Заглянула в аптеку - купить пластырь. Продавщица призналась: «Да, сейчас людей и правда побольше. После той истории ведь все начали бояться, в магазины не ходили особо. Сейчас все возвращается потихонечку. Но к русским ненависти нет - мы же понимаем, что ничего не понимаем».

Главный пункт моего маршрута - ресторанчик Zizzi, где, как передавали английские СМИ, и случилось отравление. Его закрыли на несколько месяцев. Потом подкрасили, выждали и перед Новым годом заново открыли.

Народ сидит, уплетает пиццу, не кашляет. В первые дни Zizzi работал условно бесплатно - гости отдавали за еду столько, сколько им самим казалось справедливым.

Англичане - люди чопорные. Но добрые. Молятся за здоровье Скрипалей... или это такой специфический британский юмор?Фото: Кира БУЛЫЧЕВА

БРИТАНСКИЙ ТУЗИК С РУССКИМ ФЛАГОМ

Ну, думаю, в самом «солсберецком» (как его называли Боширов и Петров) соборе наверняка движуха.

И правда - люди имеются. Вездесущие китайские туристки снимают видеоблоги на сефли-палки. А вот два любопытных бородатых гея. Семья с кучей детей, папа с коляской, группа туристов из Америки.

Русская речь? Ни словечка.

Собор и правда красивый - и снаружи, и внутри. Есть даже место, чтобы писать собственные молитвы - на черную подставку под резинки прикрепляешь бумажки с пожеланиями (так дети к Деду Морозу взывают). Одни щенка просят, другие - мира во всем мире, третьи воздают «молитву о здоровье Сергея и Юлии Скрипаль» на английском языке. Помнят.

Кажется, история, прославившая это место, принесла всем одни расстройства. То из собора Хартию вольностей кто-то попытается украсть, то коробку с пожертвованиями, то российский флаг натянули прямо на реставрационные леса под пресловутым шпилем (это случилось уже после нашей поездки).

Вы, конечно, спросите: да как так-то? Но охраны в храме я не увидела, люди божьи заняты своими делами и даже на входе в собор контролеров нет.

Шпиль собора возведен в 1320 году. Недавно здание стали ремонтировать, чем и воспользовались неведомые шутники, вывесив на лесах российский триколор. Фото: twitter.com

И ЧТО ТАМ С «НОВИЧКОМ»?

Найдут ли кого-то по «делу Скрипалей» чисто в Солсбери? Судя по всему, камер в городе больше не стало. Хотя они явно есть - в местной газете регулярно публикуют фото воришек, которые что-то пытаются свистнуть из местных магазинов.

Вообще в Британии постоянно происходят какие-то дикие вещи, по сравнению с которыми российский флаг на соборе в Солсбери - милая шалость. На той неделе в метро в самом центре Лондона задержали трех геев, устроивших оргию.

Тем временем на берегах Темзы вовсю идут приготовления к постановке Виктора Шендеровича. В спектакле «Увидеть Солсбери» будет разыгрываться история Петрова и Боширова. Они, по предположению сатирика, действительно любили друг друга и готическую архитектуру. Местные русскоязычные лондонцы уже мечтают посмотреть произведение, британцы устали отбивать шутки на эту тему.

Хотя что им до всех этих Скрипалей и Бошировых?

Островитян волнует брексит (отделение Британии от ЕС) и легализация марихуаны (куда ни пойди - везде стойкий запах травы).

И дикое количество мигрантов. В чем коренные никогда не признаются - нетолерантно. Но из 10 человек 9 в вагоне метро - не местные. Едут из Индии, Пакистана, Африки, Румынии. Говорят, из последней - больше всего бомжей. «Они живут на улице, берут от государства бонусы, отправляют на родину, где на эти деньги строят дома. А пока вот так мыкаются, в палатках», - рассказала мне британка Софи.

Еще более удивительное знакомство случилось в такси. Водитель - африканец Омар, лицо - чернее ночи. Но, услышав мой разговор по телефону на чистом русском, развеселился: мол, учился у нас на факультете международных отношений МГУ! Потом уехал на учебу в Киев, оттуда - в Лондон. Спрашивал, как там Пугачева. Я его обрадовала: дети, муж молодой, концерты. Убедила, что из-за санкций у нас нет пустых полок. Омар же подтвердил: нас, русских, в Британии скорее побаиваются.

А вот продавщица в торговом центре, спросив: «По-прежнему ли у вас Путин?» - неожиданно сказала: «Мне он нравится, у него крепкая рука. Скорее бы это все закончилась. Вся эта вражда».

Честно говоря, я уж было сжалась, привыкнув, что иностранцы считают нас империей зла. Ждала очередного хамства.

Но, видимо, Европа и Соединенное Королевство начинают соображать: русские - не враги.

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