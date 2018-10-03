Российские туристы после «дела Скрипалей» стали чаще посещать Солсбери

СЕГОДНЯ 00:32 2018-10-03T00:41:21+03:00

Солсбери одним из самых популярных городов в Великобритании у туристов из РФ Фото: REUTERS

В АТОР рассказали, что маршрут с посещением Солсбери и Стоунхенджа сейчас лидирует среди однодневных экскурсий по Великобритании

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После отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне стали чаще посещать английский город посещать Солсбери. Об этом на пресс-конференции «Итоги летнего сезона 2018 года» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что по популярности однодневных экскурсий по Великобритании среди российских туристов сейчас лидирует маршрут с посещением Солсбери и Стоунхенджа.

«Великобритания — это экскурсионное направление, а туристическим лидером этой страны остается Лондон. При этом на территории Великобритании есть несколько возвратных однодневных экскурсионных направлений», - сказала исполнительный директор АТОР.

Майя Ломидзе уточнила, что «основной точкой притяжения туристов всегда был знаменитый Стоунхендж» и, хоть к нему «нельзя подойти близко и потрогать», россияне всегда активно пользовались этим экскурсионным маршрутом.

«Если выстраивать рейтинг маршрутов для тех туристов, которые приезжают в Лондон, то маршрут с посещением Солсбери и Стоунхенджа сейчас занимают первое – второе», - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в начале марта. Скотланд-Ярд объявил, что они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, обещанные Лондоном санкции против России «за Скрипалей», в отравлении которых британские власти бездоказательно обвиняют нашу страну, откладываются примерно года на полтора. Великобритания их просто не сможет ввести до выхода из Евросоюза.

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