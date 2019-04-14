2019-04-14T15:18:11+03:00
Политика

Песков: Россия приветствует жесткую позицию Турции по С-400

По словам пресс-секретаря президента РФ, в мире можно "по пальцам пересчитать страны, которые способны вести себя суверенно"
Марина ВЕНЦОВА
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Песков: Россия приветствует жесткую позицию Турции в ответ на давление со стороны СШАПесков: Россия приветствует жесткую позицию Турции в ответ на давление со стороны СШАФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует жесткую позицию президента Турции Тайипа Эрдогана в ответ на давление, которое оказывается на Анкару со стороны Соединенных Штатов в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

"Давление действительно осуществляется беспрецедентное, - сказал он эфире телеканала «Россия-1». - Мы приветствуем достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган».

При этом Песков добавил, что такая жесткая позиция позволит России и Турции свободно выстраивать диалог между странами. По его словам, количество стран в мире, которые способны вести себя так суверенно можно "перечислить по пальцам".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ранее писал сайт kp.ru, по возвращению из Москвы переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что поставки Турции С-400 могут быть завершены раньше июля 2019 года, как это планировалось ранее.

Напомним, США долгое время пытались отговорить Анкару от покупки российских комплексов. Вице-президент США Майкл Пенс даже поставил Турции ультиматум о приобретение С-400 или членстве в НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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